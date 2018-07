À cause des fortes chaleurs et des orages, plusieurs plages de Loire-Atlantique et de Vendée sont interdites à la pêche à pied et à la baignade. L'eau est contaminée par des bactéries et c'est dangereux pour la santé.

Loire-Atlantique, France

Même causes, même conséquences qu'au début du mois de juin. Après les gros orages de ces derniers jours, plusieurs plages sont de nouveau interdites à la pêche à pied, mais aussi à la baignade sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. La faute, encore une fois, aux réseaux d'eaux usées qui ont débordé mais aussi à la chaleur qui favorise le développement du phytoplancton. Dans les deux cas, c'est dangereux pour la santé.

La contamination ne se voit pas à l’œil nu, mais il y a des risques pour la santé

Par précaution, Saint-Nazaire a décidé d'interdire la baignade sur toutes ses plages, de la place du Commando à Saint-Marc (excepté la plage des Jaunais) après les orages du week end. Les bactéries des réseaux d'eaux usées et des eaux de ruissellement ont pu se retrouver dans l'eau de mer. Pour les même raison, la plage de La-Bernerie-en-Retz est elle aussi interdite à la baignade, même si, de prime abord, l'eau a l'air propre. "La contamination ne se voit pas à l’œil nu", explique Régis Lecoq, le responsable du département "santé publique et environnement" à l'Agence régionale de santé. "Les risques, ce sont des irritations au niveau de la peau, essentiellement, des rougeurs. Il y a aussi un risque si on ingère de l'eau avec des maux de ventre, des vomissements et des diarrhées".

La chaleur favorise le développement des bactéries et du dinophysis

À Saint-Brévin, là, c'est un autre problème qui a poussé la mairie à interdire la baignade : la chaleur favorise le développement de bactéries dans l'eau. Il vaut mieux éviter de s'y jeter depuis les plages de l'océan, de l'Ermitage et des Rochelets.

Plusieurs plages de Loire-Atlantique sont interdites à la baignade - Capture d'écran Google maps

Pour ce qui est de la pêche à pied, elle est interdite au niveau du Traict de Pen Bé, sur tout le littoral de Mesquer à Piriac-sur-Mer, sur la plage Benoît à La Baule et sur les plages de Saint-Nazaire à cause des orages et des risques de débordement des eaux usées. Mais elle est aussi interdite au nord de la Loire-Atlantique à cause de la chaleur qui favorise le développement du dinophysis, un phytoplancton qui dégage des toxines qui sont dangereuses pour la santé. Pour cette contamination là, ce sont les secteurs de l'île Dumet et de la Pointe-de-Croix (Mesquer) jusqu'à La Turballe qui sont concernés ainsi que le sud Vendée, du sud de la Pointe du Grouin du Cou à La-Tranche-sur-Mer ainsi que l’ensemble des sites de La-Faute-sur-Mer.

La pêche à pied est interdite dans des zones qui vont de Saint-Nazaire au nord de la Loire-Atlantique - Capture d'écran Google maps