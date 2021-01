CARTE - Comment et où se déroule la vaccination contre le Covid dans le Finistère ?

A Quimper, la vaccination pour les personnes de 75 ans et plus a finalement débuté ce mardi. Lors de cette première journée, 120 personnes ont été vaccinées, mais le centre de vaccination espère grimper à 450 par jour. Plus de la moitié des soignants finistériens ont par ailleurs été vaccinés.

Au premier jour de la vaccination pour les personnes de 75 ans et plus à Quimper, 120 personnes ont été vaccinées. Le centre est ouvert quatre jours par semaine, cela fait 480 personnes vaccinées par semaine. Car le super-congélateur capable de conserver le vaccin Pzifer à -80°C se trouve à Brest, au CHRU, qui distribue ensuite les doses de vaccins dans les différents centres deux fois par semaine, les vaccins ne pouvant se conserver plus de quatre jours en dehors du congélateur.

Pour l'instant, tous les créneaux sont pris pour les deux prochains mois à Quimper. Mais Thomas Couturier, qui supervise ce centre de vaccination situé à la maison des associations, espère pouvoir ouvrir rapidement de nouveaux rendez-vous, "à condition d'avoir les deux doses par patient".

Les centres de vaccination dans le Finistère

A ce rythme, cela prendra 10 mois

"On s'est organisé pour pouvoir vacciner 400-450 personnes par jour", explique le médecin généraliste. Car, au rythme de 120 personnes par jour, "dans deux mois on aura vacciné 2.000 personnes. Considérant que sur Quimper Bretagne Occidentale _on a 10.000 personnes de plus de 75 ans_, on peut imaginer que ça mettra 10 mois, rien que pour la population de plus de 75 ans".

Mais Thomas Couturier se veut confiant. "On a beaucoup d'espoir dans l'arrivée des nouveaux vaccins qui permettront d'amplifier la vaccination de masse, notamment en vaccinant dans les pharmacies et les cabinets médicaux". Et "nous communiquons très souvent avec la préfecture et l'Agence régionale de santé et on a une certitude : _le nombre de doses va augmenter_."

Par ailleurs, le préfet du Finistère, Philippe Mahé, a indiqué ce mercredi que depuis le début de la vaccination des personnels soignants, 4.000 d'entre eux ont été vaccinés, c'est un peu plus de la moitié des effectifs.

Comment prendre rendez-vous ?

directement en contactant les centres

sur les plateformes Doctolib ou Keldoc

sur la plateforme sante.fr

en appelant le numéro vert national au 0800.009.110