CARTE - Comment le moustique tigre colonise la Nouvelle-Aquitaine depuis 10 ans

Comment le moustique tigre a-t-il colonisé la Nouvelle-Aquitaine ? France Bleu s’est procuré via l’Agence Régionale de Santé les dates (entre 2012 et 2022) de l’installation par commune de cet animal aussi agaçant que potentiellement dangereux, car il peut transmettre la dengue, le Chikungunya ou Zika. Aujourd'hui, dans la région, un seul département est épargné : la Creuse. Anna-Bella Failloux, entomologiste médicale à l’Institut Pasteur, spécialiste des moustiques, a décortiqué avec nous ces données.

Sur la carte ci-dessous, plus la date de colonisation est ancienne, plus la commune est foncée. Cliquez ici pour la voir en plein écran.

Un moustique prend l'autoroute

Premier constat : les moustiques tigres sont arrivés dans la région par le Lot-et-Garonne. En France, la première ville touchée a été Nice, en 2004. Marseille a suivi en 2010. Montpellier en 2011. Et Toulouse en 2012. C’est aussi l’année où on retrouve du moustique tigre dans le Lot-et-Garonne. Il a ensuite touché Bordeaux, Bergerac, Mont-de-Marsan... Puis les Landes, les Pyrénées-Atlantiques… Et plus récemment, s’est déplacé vers le nord et la côte. “La contamination du Lot-et-Garonne est certainement liée à Toulouse”, analyse Anna-Bella Failloux.

Mais comment a-t-il voyagé ? Comment a-t-il pu se déplacer si loin alors qu’on sait que les moustiques ont des aires de vols limitées à environ 100 mètres ? “Depuis Agen jusqu’à Bordeaux, regardez sur la carte, c’est le tracé de l’autoroute Toulouse-Bordeaux”, remarque Anna-Bella Failloux. “Le moustique tigre est attiré par l’homme, il est anthropophile. Si vous vous déplacez en voiture, il vous suit. Il monte avec vous en voiture, il vous pique. Et sort quand vous vous arrêtez pour prendre de l’essence ou faire une pause." La femelle - la seule qui pique - va ensuite pouvoir pondre ses œufs, car elle cherche dans le sang humain les nutriments pour le faire. "On a remarqué le même phénomène de déplacement sur l'autoroute qui va de Marseille à Lyon” précise Anna-Bella Failloux.

"Le gîte et le couvert" dans les villes

Pourquoi le moustique tigre est-il plus présent dans les villes ? Dans le nord de la région, où il s'est implanté plus récemment, on remarque clairement que certaines villes sont touchées, mais pas la campagne alentours (en tout cas en 2022) : Angoulême, Niort, Poitiers, Cognac, Rochefort, La Rochelle , Tulle…

“C’est normal”, reprend la mousticologue. “Les larves d’Aedes Albopictus se développent dans les gites artificiels de petit volume, pas dans les piscines ou les lacs. C’est donc là où il y a du monde que les femelles vont pondre. Dans des vases, des coupelles d’eau, des seaux, des gouttières bouchées, qui sont plus présentes dans les endroits peuplés, urbanisés. Et comme c’est un moustique qui pique l’homme, il cherche les villes où il a le gîte et le couvert !”

Hausse des températures, urbanisation et densité

La seule option ? Prévenir. Surtout, ne rien laisser dehors susceptible de se remplir d'eau. Car une fois le moustique tigre vraiment installé, impossible de le déloger. "Les insecticides sont de moins en moins efficaces", met en garde Anna-Bella Failloux, "comme les antibiotiques chez les humains". Et il n'a "qu'un seul compétiteur en ville", Cullex pipiens, un moustique qui pique la nuit, et se développe dans les eaux sales chargées en matières organiques. "Le moustique tigre a donc une avenue devant lui" pour s'installer, résume-t-elle. Il fait partie des espèces invasives, et "profite de la globalisation des échanges pour voyager" reprend la mousticologue, qui rappelle qu'il est arrivé aux États-Unis par des oeufs dans un cargo venu d'Asie, chargé de pneus à rechaper. Puis en Europe par l'Italie.

"Et plus ça va, plus on a des températures adaptées au développement du moustique vers le nord", reprend l'entomologiste. Sa zone de confort : entre 20 et 35 degrés. "Si on a un été chaud de façon précoce et une chaleur qui perdure, on a automatiquement un allongement de la période pendant laquelle le moustique est actif." Comme la plupart des insectes, animaux à sang froid, il dépend de la température extérieure pour être en activité. Mais il s'adapte très bien aux hivers européens, car ses œufs peuvent survivre plusieurs mois à des températures très froides.

Le réchauffement des températures est donc l'un des facteurs qui explique son installation de plus en plus au nord. Mais "l'urbanisation et la densité de population en sont deux autres", rappelle Anna-Bella Failloux. En 2023, selon le ministère de la Santé, le moustique tigre était présent dans 71 départements de France métropolitaine, contre 42 il y a cinq ans.