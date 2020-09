CARTES - Coronavirus : zones "d'alerte renforcée" et "maximale", découvrez les nouvelles cartes de l'épidémie

Les départements où le virus circule activement sont désormais classés en trois zones : la zone "d'alerte", la zone "d'alerte renforcée" et la zone "d'alerte maximale", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran mercredi. La zone "d'alerte maximale", dernier niveau avant l'état d'urgence sanitaire, désigne les territoires qui comptent plus de 250 cas pour 100.000 habitants, 100 pour 100.000 chez les "personnes âgées et 30% de patients Covid dans les services de réanimation. La zone "d'alerte renforcée" désigne les territoires où le taux d'incidence est de plus de 150 cas pour 100.000 habitants, 50 pour 100.000 chez les "personnes âgées".

Coronavirus. Les zones d'alerte en France © Visactu

Des mesures de restriction associées aux niveaux d'alerte

Zones "d'alerte"

Rassemblements limités à 30 personnes

Les préfets peuvent prendre d'autres mesures

Zones "d'alerte maximale"

Fermeture totale des bars et restaurants

Fermeture de tous les établissements recevant du public sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà en place. Les lieux culturels (théâtres, cinémas, musées) où ces protocoles sont déjà obligatoires ne sont pas concernés.

La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe sont actuellement concernées.

Coronavirus. Les zones d'alerte maximale en France © Visactu

Zones "d'alerte renforcée"

Jauge des rassemblements ramenée à 1.000 personnes

Interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou étudiantes

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public

Fermeture partielle des bars, horaires décidés par le préfet

Fermeture de toutes les salles pour les activités festives et associatives

Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Paris et les départements de la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier sont actuellement concernées.