CARTE - Coronavirus : découvrez les taux de cas testés positifs par rapport au nombre d'habitants

Alors que la France est entrée mardi 17 mars dans une période de quinze jours de confinement strict sur tout le territoire de métropole et d'outre-mer, le nombre de cas grandit chaque jour. C'est en Île-de-France et dans le Grand-Est que les cas sont les plus nombreux.

Selon les chiffres de Santé publique France sur le nombre de patients testés positifs au coronavirus Covid-19, les deux régions qui comptent le plus de cas sont, au 16 mars 2020, la région Île-de-France avec 1762 cas et la région Grand-Est avec 1543 cas (données au au 16 mars 2020 à 15 heures).

Coronavirus : les cas dans les régions au 16 mars 2020 © Visactu

Cependant, en rapportant les cas au nombre d'habitants, aucune de ces deux régions n'arrivent en tête des régions les plus touchées. L'île-de-France descend alors au 4e rang des région les plus touchées derrière la Bourgogne-Franche-Comté (3e), Grand-Est (2e) et la Corse, région au taux d'incidence le plus élevé. Les régions Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine sont celles aux taux d'incidence les plus bas.

Covid-19, les taux d'incidence dans les régions © Visactu

Nombre de patients testés positifs pour un million d'habitants, au 16 mars 2020.