CARTE | Coronavirus : où se faire dépister en Creuse ?

L'enjeu est important : alors que la rentrée approche, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine fait face, comme ailleurs, à une accélération de la circulation du Covid-19. Pour y faire face, elle appelle les Néo-aquitains et les vacanciers à "se faire dépister au moindre doute". En Creuse, c'est notamment possible sur huit sites : des centres hospitaliers et des laboratoires d'analyses médicales.

Ci-dessous, la carte des huit lieux où se faire dépister en Nouvelle-Aquitaine. Tous proposent des tests par prélèvement nasal, sur place ou grâce à un système de drive. A chaque fois, il faut d'abord prendre rendez-vous, sur internet ou par téléphone. Vous pouvez aussi contacter les infirmiers libéraux du département, autorisés eux aussi à réaliser les tests.

Opérations de dépistage gratuit

Des opérations de dépistage gratuit sont toujours organisées dans la région. En Creuse, les prochaines auront lieu :

A Aubusson, le samedi 22 août de 9h à 14h

A Guéret, le jeudi 27 août, de 9h à 7h, Esplanade François Mitterrand

L'ARS de Nouvelle-Aquitaine rappelle que ces dépistages se font sans ordonnance, muni de sa carte vitale et gratuitement".