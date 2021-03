CARTE - Coronavirus : un reconfinement appliqué dans seize départements à partir de vendredi soir

Jean Castex a annoncé un nouveau confinement de quatre semaines dans 16 départements à partir de vendredi, minuit : l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure sont concernés. La dégradation de la situation sanitaire y est particulièrement préoccupante.

Le couperet est tombé ce jeudi soir. Dans seize départements, de "nouvelles mesures de freinage massive de l'épidémie interviendront à partir de ce vendredi soir minuit et pour quatre semaines" a annoncé Jean Castex ce jeudi soir. Ces nouvelles mesures concernent les huit départements d’Ile-de-France, les cinq des Hauts-de-France, les Alpes maritimes, la Seine-Maritime et l’Eure.

Sorties avec attestation, 10 kilomètres autour de chez soi

"On ne doit pas appliquer mécaniquement les mêmes mesures qu'hier" a justifié le Premier ministre. Dans ces seize départements, les sorties, non limitées dans le temps, devront se faire dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile avec attestation et les déplacements interrégionaux sont "interdits".

Cela concerne donc Paris (75), Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) Val-d'Oise (95), pour la région Ile-De-France, Aisne (02), le Nord (59), Oise (60), le Pas-de-Calais (62) et la Somme (80) pour la région des Hauts-de-France, auxquels s'ajoutent les Alpes maritimes, la Seine-Maritime et l’Eure.

Les écoles restent ouvertes

"Dans les 16 départements, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes, préserver autant que possible l'éducation de nos enfants. Nous entendons le préserver aussi longtemps que cela sera possible" a tenu a rassurer Jean Castex. "Les écoles élémentaires, maternelles et les collèges fonctionneront normalement" a-t-il précisé. En revanche, les lycées basculeront tous en "demi-jauge".

Par ailleurs, l'éducation physique et sportive des scolaires pourra reprendre normalement et les activités sportives extra-scolaires en plein air des mineurs seront maintenues, a précisé Jean Castex.

Les commerces non-essentiels fermés

S'agissant des commerces, comme en novembre, seuls les commerces vendant des biens de première nécessité seront autorisés à ouvrir, ceci sera étendu aux livres et à la musique, que ces produits soient vendues en rayon de grande surface, dans des commerces spécialisés ou des petits commerces de centre-ville.

Le gouvernement insiste également sur la nécessité de télétravailler au moins 4 jours par semaine. Ces mesures sont prises pour "au moins 4 semaines", pourront être étendues "à d'autres parties du territoire", a précisé le Premier ministre.

CARTE - Les seize départements reconfinés à partir du 19 mars, à minuit