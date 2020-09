CARTE - Covid-19 : combien de classes fermées en Bretagne ?

Huit jours après le retour à l'école, plus d'une dizaine de classes ont dû fermer à cause de cas positifs de Covid-19. Des enseignants ou des enfants ont été testés positifs. Un lycée est aussi concerné. Retrouvez sur cette carte les établissements concernés en Bretagne.

Plusieurs classes ont été placées en quatorzaine à cause de cas positifs à la Covid-19

Au moins une dizaine de classes ont dû fermer et une école n'accueille plus ses élèves en attendant les résultats des tests. Huit jours après la rentrée scolaire, des cas positifs à la Covid-19 ont entraîné la mise en quatorzaine d'élèves et d'enseignants dans tous les départements bretons.

Tous les départements bretons concernés

Dans le Finistère, une nouvelle classe vient de fermer ce mardi. Il s'agit d'une classe de CE2-CM1 de l'école Louis Pergaud à Guipavas. Un élève a été testé positif à la Covid-19. Sa classe est placée en quatorzaine jusqu'au 22 septembre.

D'autres établissements sont concernés à Trébeurden, Erqy (Côtes d'Armor), Etel, Lorient (Morbihan), Bain-de-Bretagne, ou encore Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine). A Moréac, près de Locminé, l'ensemble des élèves de l'école Saint-Cyr, plus de 200 enfants, sont priés de rester chez eux en attendant que le personnel enseignant soit testé.

Retrouvez sur cette carte les établissements concernés