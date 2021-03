CARTE INTERACTIVE - Covid-19 : le point sur la vaccination en Isère

Un nouveau centre de vaccination ouvre ses portes ce lundi en Isère. Il se trouve à Eybens, dans le Sud de l'agglomération grenobloise. France Bleu Isère fait le point sur la campagne dans notre département, avec une carte interactive pour trouver le centre le plus proche de chez vous.

Il y a désormais 15 centres de vaccination en Isère avec le tout nouveau créé à Eybens. Il ouvre ses portes ce lundi. Attention, les centres éphémères (stands d'une ou plusieurs journées pour se faire vacciner avec ou sans rendez-vous) type Isle d'Abeau ou Seyssinet ce week-end ne sont pas comptabilisés dans les 15 centres isérois.

A cette occasion, la rédaction de France Bleu Isère fait le point sur la campagne de vaccination dans notre département. Où en est-on ? Combien de personnes ont été vaccinées ? Trouvez également un centre au plus près de votre domicile avec notre carte interactive.

CARTE - Trouvez le centre de vaccination le plus proche de vous et prenez rendez-vous facilement

7% de la population iséroise a été vaccinée

Selon les données fournies par Santé Publique France (au 12 mars 2021), il y a 96.258 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin, soit un peu plus de 7% de la population du département. L'Isère est dans les standards nationaux puisqu'en France, 7.24% de la population a été vaccinée au moins une fois.

Si l'on regarde maintenant le profil des personnes vaccinées, par exemple nos résidents en EHPAD, 79% d'entre eux ont reçu la première dose du vaccin. Et dans ces 79%, ils sont plus de la moitié (55.1%) a en avoir reçu deux.

Sans surprise, le vaccin du laboratoire Pfizer/BioNTech, le premier a avoir été livré en France et en Europe, est celui qui est très largement utilisé. Viennent ensuite ceux des laboratoires AstraZeneca (vaccination par les médecins de ville et les pharmaciens) et Moderna.

Suite de la campagne vaccinale

Pour le moment, la vaccination pour l'ensemble de la population n'est toujours pas à l'ordre du jour. Peuvent se faire vacciner en ce moment :