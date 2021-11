CARTE - Covid-19 : le port du masque en extérieur de nouveau obligatoire dans 26 départements

Depuis le lundi 15 novembre dernier, le port du masque est de nouveau obligatoire dans tous les établissements scolaires. Mais avec la hausse des contaminations et l'arrivée d'une cinquième vague épidémique, le port du masque est ou va de nouveau être obligatoire dans plusieurs départements.

La liste des départements où des arrêtés préfectoraux ont été pris, rendant le port du masque obligatoire à l'extérieur, s'allonge : on en compte désormais 26. Dans ces départements, le port du masque est rendu obligatoire à l'extérieur dans certaines villes, ou lors de certains rassemblements. Les sites des préfectures et des communes concernées détaillent les mesures décidées et leur date d'entrée en vigueur.

La liste des départements où des arrêtés préfectoraux ont été pris, rendant le port du masque obligatoire à l'extérieur, s'allonge : on en compte désormais 26. © Visactu

À noter que le gouvernement a annoncé que le port du masque sera obligatoire à la réouverture des stations de ski, dans les files d'attente et les télécabines.