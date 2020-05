Carte de déconfinement : du mieux en Ardèche où la circulation du virus diminue

L'Ardèche reste en orange sur la carte de synthèse de ce lundi 4 mai à cause de la tension hospitalière en réanimation. Mais le département n'est plus en orange pour la circulation du virus et redevient vert sur ce critère comme les autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.

L'Ardèche était le département où la situation était la plus délicate dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec deux critères qui le plaçait en orange. Ce n'est plus le cas sur la carte actualisée par le ministère de la santé ce lundi soir. Le nombre de malades se présentant avec une suspicion de Covid-19 est repassé sous la barre des 6% de passages aux Urgences. L'Ardèche sort donc de la zone orange pour la circulation du virus et rejoint les départements voisins en vert sur ce critère. En revanche, le département comme l'ensemble de la région reste en orange pour la tension hospitalière sur les capacités en réanimation, et donc en orange sur la carte de synthèse.

Au plus tard, jeudi 7 mai, chaque département aura basculé soit en vert pour les zones à large déconfinement, soit en rouge pour les zones à déconfinement restreint.