CARTE - Coronavirus : découvrez la première carte provisoire du déconfinement, 339 décès en 24 heures

Le coronavirus Covid-19 a fait 289 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.376 décès depuis le 1er mars, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de moins 188 patients par rapport à la veille, a-t-il précisé.

La carte provisoire du déconfinement par départements

Cette carte a été dévoilée jeudi soir pour la première fois et permet de distinguer un déconfinement plus ou moins strict dès le lundi 11 mai. Les départements sont donc classés en vert, orange ou rouge, et cette classification restera provisoire jusqu'au 7 mai, elle évoluera chaque jour. En vert, dans ces départements les collèges pourront ouvrir dès le 18 mai, les parcs et jardins pourront à nouveau accueillir du public. À l'inverse, en rouge, là où le virus circule plus largement, les écoles, collèges et lycées pourraient rester fermés, tout comme les commerces et des lieux extérieurs. En orange, les départements où les mesures sont amenées à être affinées vers un déconfinement plus souple ou plus strict. Ci-dessous, la carte présentée par Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, jeudi 30 avril.

- - Ministère de la Santé et des Solidarités

Sur la carte dévoilée par les autorités jeudi soir, apparaissent en rouge les départements où un des indicateurs (circulation active du virus, tension hospitalière sur les capacités en réanimation) est en rouge. Les départements en vert sont des territoires où ces deux indicateurs sont en vert. Enfin, en orange, les départements où "il y a une circulation active du virus ou une tension hospitalière en réanimation au-dessus des normes et des seuils fixés", selon Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.

Comment cette carte a-t-elle été élaborée ?

Cette carte est la synthèse des deux cartes ci-dessous, présentées jeudi soir par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.

