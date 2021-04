CARTE - Déconfinement : quels départements dépassent le seuil de 400 cas fixé pour les réouvertures ?

Terrasses, salles de sport, couvre-feu... Emmanuel Macron a dévoilé jeudi un calendrier du déconfinement "en quatre étapes", qui devrait s'accélérer entre le 19 mai et le 30 juin. À partir du 19 mai, les terrasses des bars et restaurants, avec 6 personnes par table maximum, ainsi que les commerces pourront rouvrir, avec des jauges et protocoles adaptés. Idem pour les musées, cinémas et théâtres - dans la limite de 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur.

Ces mesures s'appliqueront sur tout le territoire "sauf situation sanitaire départementale dégradée", a précisé l'Élysée. L'exécutif se réserve le droit d'activer des "freins d'urgence" dans les territoires où le virus circulerait trop. Trois critères sanitaires pourront ainsi empêcher la réouverture des commerces, terrasses, musées, cinémas et théâtres dans une métropole ou un département :

Un taux d'incidence de 400 cas pour 100.000 habitants.

Une augmentation brutale du taux d'incidence, qui permet d'estimer le nombre de personnes contaminées dans chaque département.

Une menace de saturation des services de réanimation.

Actuellement huit départements métropolitains affichent un taux d'incidence supérieur à 400 pour 100.000 habitants : Oise, Val d'Oise, Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Paris et les Bouches-du-Rhône.