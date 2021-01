CARTE - Découvrez la liste des 17 centres de vaccination anti-Covid en Seine-Saint-Denis

Le département de la Seine-Saint-Denis comptera 17 centres de vaccination anti-Covid sur son territoire, dès le lundi 18 janvier 2021. Le préfet a dévoilé la liste complète ce jeudi. Ces centres "grand public" accueilleront dans un premier temps les personnes âgées de plus de 75 ans.

Voici la liste des centres :

Sevran : hôpital René Muret Muret AP-HP

: hôpital René Muret Muret AP-HP Montfermeil : GHI Le Raincy-Montfermeil

: GHI Le Raincy-Montfermeil Aulnay-sous-Bois : CHI Robert Ballanger

: CHI Robert Ballanger Drancy : espace culturel du Parc

: espace culturel du Parc Neuilly-sur-Marne : salle des fêtes Marcel Pagnol

: salle des fêtes Marcel Pagnol Livry-Gargan : centre municipal de santé

: centre municipal de santé Noisy-le-Grand : collège international

: collège international Saint-Denis : centre hospitalier et Auberge municipale

: centre hospitalier et Auberge municipale Saint-Ouen : salle Barbara

: salle Barbara Pierrefitte-sur-Seine : collège Gustave Courbet

: collège Gustave Courbet Aubervilliers : centre municipal de santé

: centre municipal de santé La Courneuve : CMS Salvador Allende

: CMS Salvador Allende Bobigny : hôpital Avicenne AP-HP

: hôpital Avicenne AP-HP Bondy : hôpital Jean-Verdier AP-HP

: hôpital Jean-Verdier AP-HP Montreuil : CHI André Grégoire

: CHI André Grégoire Pantin : centre municipal de santé / espace Cocteau

96.000 habitants du département dans la cible

Toutes les adresses pour se rendre dans ces centres sont à retrouver sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ainsi que les numéros à joindre pour prendre rendez-vous dès maintenant.

La préfecture assure que cette couverture vaccinale "s'appuie sur une analyse démographique fine de la concentration des personnes de plus de 75 ans sur le territoire. La vaccination des plus de 75 ans suppose ainsi un effort particulier à Saint-Denis, Montreuil et Drancy". La cible à vacciner, entre la mi-janvier et la mi-mars, avec deux injections est de 96.000 personnes.

La Caisse primaire d'assurance maladie va contacter les assurés concernés par téléphone pour les orienter vers les centres ouverts. Des courriers leur seront également envoyés la semaine prochaine.