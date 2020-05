Erreurs dans la carte de déconfinement : "il faut rôder l'outil" dit le préfet d'Occitanie

La première carte présentée par le gouvernement en vue du déconfinement est déjà contestée de toutes parts et on apprend qu'elle présente des erreurs. L'Agence régionale de santé a envoyé un communiqué dans la nuit de jeudi à vendredi pour expliquer que le Lot avait été placé en rouge sur un critère - celui des passages aux urgences pour suspicions de covid- "vraisemblablement faussé". Le préfet d'Occitanie et de Haute-Garonne Etienne Guyot était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi 1er mai.

Il explique : "Je crois que c'est la première fois qu'on publie ce type de carte donc il faut peut-être rôder l'outil. C'est un outil extrêmement utile, qui est une aide à la décision pour les pouvoirs publics. Concernant le Lot, il semble qu'il y ait eu un sujet concernant la remontée des cas aux urgences, et effectivement, il y a eu un communiqué hier soir de l'ARS pour indiquer qu'il fallait rectifier les choses."

Il faut rôder l'outil mais il est extrêmement utile pour les pouvoirs publics. - E. Guyot

Concernant la nouvelle couleur intermédiaire qui est apparue hier, à savoir le orange, qui concerne notamment les départements du Gers et du Tarn, le préfet explique : " Cela veut dire qu'il faut être vigilant, l'objectif est de passer en vert quand on voit cette carte. Cette carte sera donnée tous les soirs et sera figée le 7 mai. D'ici là les choses peuvent changer. Et le comportement va s'adapter."