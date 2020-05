Pas de changement en ce lundi 4 mai : l'Indre et le Cher restent en orange, comme depuis la première carte dévoilée jeudi dernier. La carte définitive, qui servira à fixer les règles du déconfinement sera elle arrêtée ce jeudi.

Carte du déconfinement : l'Indre et le Cher restent en orange

Ministère des Solidarités et de la Santé

Aucun changement de couleur pour le Berry sur la dernière carte du déconfinement publiée par le Ministère de la Santé ce lundi 4 mai. l'Indre, comme le Cher restent en Orange, situation toujours intermédiaire donc pour nos deux départements berrichons.

Cette carte permet de faire le point chaque jour sur la situation sanitaire de chaque département face à l'épidémie. Une carte définitive sera arrêtée jeudi, elle déterminera les conditions du déconfinement prévu le 11 mai. Il n'y aura plus de orange, mais seulement du vert pour un déconfinement plus souple, ou du rouge pour des conditions plus strictes.