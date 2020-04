Carte du déconfinement : l'Isère entre deux eaux

Deux critères ont essentiellement été retenus pour déterminer la première carte présentée ce soir par le ministre de la santé. Une carte "provisoire". Il s'agit des taux de nouveaux cas de contamination sur une période de 7 jours (autrement dit l'activité du virus) et du nombre de lits disponibles dans les hôpitaux, notamment en réanimation (autrement dit la capacité du système hospitalier à faire face à un possible regain de contaminations).

D'ici au 11 mai s'ajoutera un 3e critère, que "le système local de tests et de détection des cas contacts soit suffisamment prêt", avait précisé le Premier ministre devant les députés mardi après-midi. Les départements en orange, comme l'Isère, basculeront soit vers le rouge soit vers le vert.

Vert ou rouge, qu'est-ce qui change ?

Le orange est donc une situation d'attente. Comme d'ailleurs les mesures qui découleront de ces cartes et qui ne devraient être connues que le 7 mai. Pour l'instant on sait seulement que les parcs et jardins pourront être de nouveau accessibles à partir du 11 mai dans les zones les moins touchées par le virus. Ce sera donc à priori le cas dans les zones vertes. On sait également que le retour des collégiens en classe ne se fera pas à partir du 18 mai dans les départements classés en rouge.Ces classements seront revus et donc susceptibles d'évoluer chaque semaine désormais.