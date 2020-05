Carte du déconfinement : de probables erreurs pour le Lot, le Cher et la Haute-Corse

La présentation de la carte provisoire de déconfinement ce jeudi ressemble bien à un énorme couac. Le gouvernement a placé 35 départements en "rouge", dont le Lot, provoquant de très nombreuses réactions d'incompréhension et d'indignation car ce département d'Occitanie est plutôt épargné par le Covid-19. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Agence régionale de santé a envoyé un communiqué indiquant qu'il s'agissait vraisemblablement d'une erreur. Même chose pour le département du Cher, où la préfecture reconnait une erreur et erreur aussi en Haute-Corse confirme l'ARS.

Un surévaluation du passage aux urgences pour suspicions de Covid-19

L'ARS note ainsi que cette carte a été construite sur le calcul d’un indicateur qui compare le nombre de passage aux urgences pour suspicions de coronavirus et le nombre total de passages aux urgences. Ces indicateurs chiffrés sont renseignés par chacun des centres hospitaliers partout en France. Or "une analyse rapide de ces données a conclu qu'un nombre de prélèvements récemment effectués par des services d’urgence lotois avaient conduit ces dernières semaines à surévaluer le pourcentage de passages aux urgences pour suspicion de coronavirus par rapport à la réalité.

L’indicateur retenu au niveau national s’en est trouvé vraisemblablement faussé pour le département du Lot." L'ARS assure que "les données imputées par erreur vont être rectifiées dans les centres hospitaliers concernés" pour que l’indicateur calculé pour le Lot le soit de la même manière que dans les autres départements. L’ARS Occitanie a saisi Santé Publique France.

Le communiqué de l'ARS reçu par France Bleu Occitanie vers 1h30 du matin ce vendredi 1er mai - ARS d'Occitanie

Il faut noter que le nombre d’hospitalisation est en baisse dans ce département du Lot (de 27 personnes au 22/04 à 15 au 30/04) et le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est passé de 9, le 22 avril, à une seule personne, le 30 avril.

Ce jeudi soir, l'ARS de Corse avait également publié un communiqué précisant également que la Haute-Corse était en rouge à cause d'une erreur. "Les modalités de codage par le centre hospitalier de Bastia entraînent une surestimation du nombre de passages aux urgences pour Covid en décalage avec le nombre de cas testés positifs", pouvait-on lire. "Une fiabilisation et une correction des données interviendront au plus vite."

Le Gers et le Tarn en orange : deux autres erreurs ?

Par ailleurs, la carte de déconfinement a pu surprendre car une nouvelle couleur non prévue s'est invitée : le orange. Olivier Véran le ministre de la Santé a précisé ce jeudi soir : les "les zones orange sont là où il n'y a pas d'indicateur en rouge mais il y a un indicateur au-dessus des normes et seuils fixés". "S'il y a moins de 6 % des habitants qui vont aux urgences pour suspicion de coronavirus, le département apparaît en vert. Si c'est entre 6 et 10 %, le département apparaît en orange. En rouge, c'est lorsqu'il y a plus de 10 %."

Le Gers et le Tarn se retrouvent en orange. Quand la préfète du Tarn a découvert la carte, elle même ne semblait pas au courant qu'il y aurait cette couleur et s'en est étonnée. Plus tard dans la soirée, son cabinet a envoyé un mail précisant : "nous avons recensé une baisse significative de passages aux urgences pour des pathologies "habituelles" qui a permis aux soignants d'avoir une stratégie beaucoup plus offensive sur les campagnes de dépistage et d'avoir donc de plus nombreuses hospitalisations pour suspicions de Covid 19." Là encore il pourrait donc y avoir une surévaluation.

Ce qui est sûr c'est que cet indicateur de passages aux urgences est étrange du fait de la baisse de passages aux urgences globalement remarquée, mais aussi parce qu'il ne prend pas en compte les passages en centres Covid et enfin parce qu'il s'appuie sur des données journalières du gouvernement. Autrement dit, un département comme le Lot peut être en rouge hier et en vert ce soir...