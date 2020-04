Carte du déconfinement: les quatre départements auvergnats en... orange

La première carte couleur des départements a été publiée ce jeudi soir par la Direction Générale de la Santé. On attendait du vert ou du rouge, ce n'est ni l'un ni l'autre pour les quatre départements auvergnats mais du orange.

Ils espéraient du vert, ils craignaient le rouge mais ne s'attendaient pas à de l'orange. Les auvergnats devront encore patienter une semaine pour savoir s'ils passent en vert ou en rouge pour le 11 mai. Les autorités de santé jouent la prudence et ont classé de nombreux département en orange, principalement sur un axe nord-ouest sud-est, qui englobe l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Les départements en rouge sont surtout situés au Nord-Est et les départements en vert à l'Ouest.

L'orange constitue donc un entre-deux inattendu, qui permet de se donner une semaine pour déterminer de quel côté le département doit basculer. De toute façon, le gouvernement avait annoncé que la carte définitive ne serait adoptée que le 7 mai et que les choses pouvaient encore évoluer d'ici là. Mais personne ne s'attendait à un non choix pour un tiers des départements français.

L'Auvergne relativement épargnée par la maladie

Une situation d'autant plus étonnante pour l'Auvergne qui a eu la chance d'être assez peu touchée par la maladie. Ce jeudi, on recense 77 victimes pour les quatre départements de la région: 35 pour le Puy-de-Dôme, 26 dans l'Allier, 11 en Haute-Loire et 5 dans le Cantal. Cela reste beaucoup mais c'est bien moins que dans de nombreux départements; en Auvergne-Rhône-Alpes il y a par exemple eu 121 morts dans la Drôme ou 187 dans la Loire, eux aussi couleur orange.

Les hôpitaux auvergnats ont tous pu être sollicités pour accueillir des malades d'autres départements en tension. Pour autant, les centres hospitaliers de la région n'ont pas été saturés puisque plusieurs services aménagés pour accueillir des patients Covid sont, heureusement, restés vides.