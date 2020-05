Carte du déconfinement : pourquoi la Creuse est en vert ?

Pour classer les départements en vert ou en rouge, le ministère de la santé s'est basé sur plusieurs critères qui pourront évoluer aux fils des jours. La carte ne sera figée que le 7 mai. Et c'est seulement ce jour-là, que nous connaitrons précisément les règles de déconfinement qui s'appliqueront en Creuse. En attendant, essayons de voir quelle est la situation précise dans notre département.

La circulation active du virus

Pour estimer le taux de circulation du virus, on se base sur le nombre de patients qui s'adressent aux urgences pour suspicion de Covid-19. En Creuse, sur les sept derniers jours, moins de 6% des personnes qui sont allés aux urgences, avaient des suspicions de Covid-19.

La tension hospitalière sur les capacités de réanimation

Cette donnée est estimée au niveau régioanal. Si un département n'a pas assez de lits de réanimations pour prendre en charge les formes graves de Covid-19, on transfère les malades vers d'autres lits de réanimations au sein de la région. Chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, moins de 60% des lits de réanimation sont actuellement occupés.

Protéger, tester, isoler

Pour casser la chaîne de la contamination, après le 11 mai, si une personne est testée positive au Covid- 19, l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec elle, sera par précaution confinées chez elles durant 14 jours et dépistées. Il existe deux types de tests, les tests PCR dit virologiques pour savoir si la personne est porteuse du virus, et les test sérologiques qui détectent la présence d'anticorps qui indiquent que la personne a été porteuse du virus. Aujourd'hui en Creuse, on estime la capacité en test PCR du département à 250 à 300 test par jour.