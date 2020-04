Carte provisoire du déconfinement, la région Auvergne-Rhône-Alpes entièrement orange

Le ministre de la Santé a dévoilé jeudi soir une première carte indicative de ce à quoi pourrait ressembler le déconfinement, avec différentes couleurs, département par département. En tout, 35 départements sont en rouge, mais aucun en Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, toute la région est classée en orange, une couleur qui a "vocation d'ici au 11 mai à basculer ou en vert, ou en rouge" a détaillé Olivier Véran lors de son point presse ce jeudi soir.

Une carte provisoire

Cette carte provisoire a été calculée à partir de deux cartes : celle de la tension hospitalière sur les services de réanimation et celle de la circulation active du virus.

Sur la carte de synthèse, les départements classés en "rouge", sont ceux où au moins un de deux indicateurs est au rouge, ceux classés en vert" ont les deux indicateurs au vert et les départements classés en "orange" ont au moins l'un des indicateurs également en orange.

Circulation faible du virus, sauf en Ardèche

Le virus circule encore en Ardèche, seul département classé orange d'après ce critère. Ce signal inquiétant signifie que le département se trouve dans la catégorie intermédiaire, avec 6 à 10% des passages aux urgences liés à une suspicion de Covid-19.

En revanche, le reste de la région est classée verte, avec moins de 6% de passage aux urgences en raison du coronavirus.

Tension hospitalière toujours forte sur les services de réanimation

En revanche, la tension hospitalière est évaluée comme toujours forte sur les services de réanimation, que ce soit en Auvergne, dans la Loire, en Isère, ou en Savoie et en Haute-Savoie. La région entière est donc classée orange, avec une part de lits de réanimation occupés entre 60 et 80%.

Cette carte a vocation à évoluer chaque soir jusqu'au 7 mai, jour où elle sera "cristallisée". On ne saura donc que quelques jours avant le 11 mai, si la région entière opte pour un déconfinement souple ou non, et quels seront les départements susceptibles de subir un déconfinement strict. Seule la couleur verte permettra de bénéficier d'un déconfinement un peu plus large à partir du 11 mai en fonction des décisions prises, pour certaines par les autorités locales