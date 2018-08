L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé 41.000 cas de rougeole en Europe sur les six premiers mois de l'année 2018, soit presque deux fois plus qu'en 2017. La ministre des Solidarités et de la Santé appelle, à nouveau, les populations à se faire vacciner.

Plus d'Européens ont été contaminés par la rougeole sur les six premiers de l'année 2018 que lors de n’importe laquelle des dix années précédentes. Des chiffres inquiétants pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui appellent les populations à se faire vacciner.

D'après l'OMS, 41.000 cas de rougeole ont été recensés en Europe entre janvier et juin 2018, presque deux fois plus que sur toute l'année 2017 (environ 24.000 cas). Au moins 37 personnes sont mortes de cette infection dont trois en France. Avec l'Ukraine, la Serbie, la Russie, l’Italie, la Géorgie, la Grèce et la Roumanie, notre pays est l'un des plus touchés par l'épidémie.

86 départements touchés en France

Selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, 86 départements sont actuellement concernés. Les plus touchés sont la Gironde, la Haute-Garonne, la Vienne, le Gard et le Finistère. 2.741 cas ont été déclarés entre 6 novembre 2017 et le 29 juillet 2018.

© Visactu

Invitée de France Info mardi, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a défendu sa décision de rendre les vaccins obligatoires pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, pour contrer le scepticisme croissant de la population."L'Europe souffre d'une épidémie de rougeole très difficile à maîtriser parce que nous ne sommes pas vaccinés, nos enfants ne sont pas vaccinés. C'est fini puisque tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront être vaccinés pour rentrer en crèche ou à l'école. Donc la France rentre dans le droit chemin, le chemin de la raison".

"Les Français en particulier, mais un certain nombre de pays d'Europe ont un scepticisme absolument incroyable par rapport aux vaccins, ils oublient tout le rationnel scientifique," regrette Agnès Buzyn, ministre de la Santé#8h30Politiquepic.twitter.com/vvMpyrIAgK — franceinfo (@franceinfo) August 21, 2018

La maladie, dont les symptômes sont une forte fièvre puis une éruption de plaques peut entraîner des complications graves, respiratoires (infections pulmonaires) et neurologiques (encéphalites). Pour être efficace, le vaccin de la rougeole doit avoir été administré à 95 % de la population, en deux doses. En France, sept départements seulement dépassaient les 90% de couverture vaccinale en 2016.