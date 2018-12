CARTE - Gastro-entérite : Bretagne, Pays de la Loire, PACA et Grand Est au-dessus du seuil épidémique

Selon un rapport de Santé publique France publié ce mercredi, le nombre de cas de gastro-entérite est stable sur l'ensemble de l'hexagone. Mais quatre régions sont au-dessus du seuil épidémique : la Bretagne, la région PACA, le Grand Est et les Pays de la Loire.

Le nombre de cas de gastro-entérite est stable en ce moment en France. Selon le rapport de Santé publique France paru ce mercredi, on comptait, la semaine dernière, 160 cas pour 100.000 habitants, ce qui est en-dessous du seuil épidémique (fixé à 173 cas pour 100.000 habitants). Mais quatre régions se retrouvent tout de même au-dessus de ce seuil.

Les Pays de la Loire, région la plus touchée

Parmi ces quatre régions, ce sont les Pays de la Loire qui sont les plus impactés (223 cas pour 100 000 habitants). On y dénombre plus de 8.000 nouveaux cas en une semaine.

en savoir plus Que manger quand on a une gastro ?

En région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on compte 217 cas pour 100.000 habitants, et le nombre de nouveaux malades en une semaine est important : 11 049.

Même chose dans le Grand Est : près de 12.000 nouvelles personnes atteintes de gastro-entérite la semaine dernière (210 cas pour 100.000 habitants). En Bretagne, on compte 177 cas pour 100.000 habitants.