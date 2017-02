CARTE - Grippe : l'épidémie reste active, mais le pic est passé

Le pic de l'épidémie de grippe est passé, annonce ce mercredi Santé publique France. Toutes les régions de France métropolitaine restent cependant en "phase épidémique".

Le pic de l'épidémie de grippe saisonnière est passé, a annoncé mercredi Santé publique France, mais cette dernière reste active. Selon les données publiées du réseau Sentinelles, le taux d’incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 340 cas pour 100.000 habitants en France métropolitaine la semaine dernière. Soit 221 000 nouveaux cas, au-dessus du seuil épidémique fixé à 170 cas pour 100.000 habitants.

Durant ces 8 premières semaines d’épidémie de grippe, 1,8 million de personnes auraient consulté un médecin généraliste pour ce motif.

Les régions Pays de la Loire, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire particulièrement touchées

Au niveau régional, les taux d’incidence les plus élevés ont été observés en : Pays de la Loire (400 cas pour 100 000 habitants), Hauts-de-France (390 cas) et Centre-Val de Loire (382 cas).

Outre l’Ile-de-France et les régions du quart sud-est de la France métropolitaine (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse), la décrue épidémique semble engagée en Bretagne et Normandie.