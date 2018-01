Selon le réseau de surveillance Sentinelles, qui publie ce jeudi son bulletin hebdomadaire, la grippe progresse rapidement en France métropolitaine. La semaine dernière, 343.000 nouveaux cas ont été constatés.

"Il n'y a rien d'exceptionnel à avoir une épidémie de grippe en hiver", rappelait Philippe Juvin sur franceinfo le 29 décembre dernier. "En revanche cette année, ce qui est assez exceptionnel, c'est la montée très rapide du nombre de cas", observait le chef du service des urgences à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris. Au total, le nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour une grippe est en effet passé de 355.000 à 704.000 durant la semaine dernière.

Les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie particulièrement touchées

Les régions les plus touchées sont Provence-Alpes-Côte d’Azur (778 cas pour 100.000 habitants), Auvergne-Rhône-Alpes (683 cas pour 100.000 habitants) et Normandie (593 cas pour 100.000 habitants). La quasi totalité des régions présentent une activité forte. La Corse et l'est sont pour le moment relativement épargnés, comme en témoigne notre carte.

Philippe Juvin rappelait vendredi qu'il était "encore temps de se faire vacciner". "Cela ne protège pas à 100%, mais on sait très bien que la majorité des patients en réanimation, les plus graves, sont essentiellement des patients qui ne sont pas vaccinés".