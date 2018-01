La semaine dernière, 275.000 nouveaux cas de grippe saisonnière ont fait l'objet d'une consultation chez le médecin, selon les nouveaux chiffres du réseau Sentinelle publiés ce mercredi. Le taux d'incidence de la grippe est désormais estimé à 423 cas pour 100.000 habitants, soit un peu moins que pour la dernière semaine de 2017, où il était de 464 cas pour 100.000 personnes.

En revanche, l'épidémie touche désormais toutes les régions de France métropolitaine, sans exception : la Corse, qui était encore préservée la semaine dernière, est désormais concernée. Les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie sont les plus concernées.

La grippe en France métropolitaine, sur la semaine du 1er au 7 janvier © Visactu

Les jeunes plus touchés que d'habitude

Selon les informations de Santé publique France, publiées elles aussi ce mercredi, l'épidémie de grippe saisonnière de cet hiver a probablement la particularité de s'avérer mortelle pour des patients plus jeunes que d'habitude. "Un excès de mortalité toutes causes est observé chez les 15-64 ans" dans la semaine du 11 au 17 décembre, explique l'agence, même si "à ce stade, la mortalité due à la grippe n'a pas encore été déterminée".

"C'est une épidémie sévère (...) avec une souche de virus qui circule et qui est assez peu connue par le système immunitaire des jeunes". (Agnès Buzyn, ministre de la Santé)

Mais d'ores et déjà, alors que les décès de la grippe 2016-2017 concernaient à 91% des patients de plus de 75 ans, cette saison, sur les 70 cas d'individus décédés après avoir été admis en réanimation, 29 étaient âgés de 15 à 64 ans, et 38 de plus de 65 ans.