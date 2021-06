VIDÉO - La France vue de l'espace grâce aux photos de Thomas Pesquet

Comme lors de sa première mission, l'astronaute Thomas Pesquet partage régulièrement sur internet ses photos prises depuis la station spatiale internationale. Florilège de ses plus beaux clichés.

Après une première mission de six mois en 2016-2017, Thomas Pesquet a retrouvé la Station spatiale internationale le 24 avril dernier. Comme lors de son premier séjour, l'astronaute français partage sur internet ses photos prises depuis ce poste privilégié d'observation de la Terre. De Belle-Ile-en-Mer en Bretagne, aux Bahamas, en passant par le Sahara et l’Australie, voici quelques-unes des plus belles photos de Thomas Pesquet.