La gastro-entérite a bien fait son retour, le nombre de contaminations est en augmentation en France par rapport à la semaine dernière, mais reste modérée par rapport à une année normale. Les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Hauts-de-France ont dépassé le seuil d'alerte.

CARTE - La gastro-entérite sévit en PACA et dans les Hauts-de-France, arrive en Auvergne-Rhône-Alpes

En France métropolitaine, du 4 au 10 octobre 2021, le taux d’incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 107 cas pour 100 000 habitants. Ce taux est en augmentation par rapport à la semaine dernière (il s'élevait alors à 88 cas pour 100 000 habitats selon les données consolidées). Selon le réseau Sentinelles, il s'agit d'une activité faible à modérée au niveau national par rapport à cette période les années précédentes.

Seules les régions PACA et Hauts-de-France ont pour l'instant dépassé le seuil d'alerte. © Visactu

Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (158 cas pour 100 000 habitants), et dans les Hauts-de-France (152 cas pour 100 000 habitats). En Auvergne-Rhône-Alpes, l'activité est qualifiée de modérée mais le taux d'incidence est en forte hausse : il n'était que de 62 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, contre 102 aujourd'hui. En Normandie, il est passé de 40 cas pour 100 000 habitants à 89 cas en une semaine, l'activité est qualifiée de modérée, tout comme dans la région Grand-Est en raison d'un taux de 158 cas en Alsace et de 100 pour la région, contre 106 la semaine précédente.