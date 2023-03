CARTE - La Mayenne sous-dotée en médecins généralistes, selon un dernier rapport de l'Insee

L'Insee Pays de la Loire (Institut national de la statistique et des études économiques) a publié ce mardi 14 mars 2023 un nouveau rapport sur l'accès aux soins dans les zones rurales dans notre région. La Mayenne et la Sarthe restent les deux départements les moins servis en médecins généralistes et cette situation se détériore. En 2021, un Mayennais sur trois vit dans une commune sous-dotée en médecins généralistes. C'est deux fois plus que le reste des Français. Signe que la situation se dégrade, la part de ces habitants mayennais a augmenté entre 2015 et 2021 de plus 15 points, contre seulement 2 points en Loire-Atlantique.

Trop de médecins âgés de plus de 65 ans

L'Insee utilise une autre donnée pour mesurer l'accès aux soins : l'âge des médecins. Pour l'Insee, il faut un certain nombre de médecins âgés de moins de 65 ans pour assurer une offre médicale à long terme. Or, en Mayenne, un Mayennais sur deux habitent une commune où il n'y a pas assez de médecins de moins de 65 ans, contre 21% dans le reste de la France et seulement 6% en Loire-Atlantique.

