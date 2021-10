CARTE - Le masque tombe pour les écoliers de 21 nouveaux départements ce lundi

Le port du masque n'est plus obligatoire pour les élèves des écoles primaires de 68 départements ce lundi 11 octobre. La mesure concerne 21 nouveaux départements, retrouvez la liste.

À partir de lundi 11 octobre 2021, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur pour les élèves des écoles primaires dans 21 départements supplémentaires.

À partir de lundi 11 octobre 2021, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur pour les élèves des écoles primaires dans 21 départements supplémentaires, après la levée de cette obligation dans 47 départements le 4 octobre dernier. Plus précisément, 19 départements de métropole sont concernés, ainsi que La Réunion et Mayotte. Tous sont restés en dessous le seuil des 50 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants pendant au moins cinq jours consécutifs.

À partir du lundi 11 octobre, le port du masque n'est plus obligatoire dans les écoles primaires dans 68 départements © Visactu

Les 68 départements en vert sur la carte pourront également lever les jauges dans les établissements recevant du public.