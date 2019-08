CARTE - Où profiter des Nuits des étoiles 2019 en Franche-Comté

Franche-Comté, France

Sortez les chaises longues, une petite couverture et si possible un télescope : la 29e édition des Nuits des étoiles se tient du vendredi 2 au dimanche 4 août. Avec un ciel limpide, les conseils et le matériel d'une association ou d'un club d'astronomie, vous aurez la chance d'observer des astres tout au long de ces soirées.

Consultez, dans la carte ci-dessous, les sites qui accueillent des animations en Franche-Comté. Les événements organisés avec l'Association française d'astronomie (AFA) sont gratuits.

La carte des animations en Franche-Comté

Mettez la carte en plein écran pour bien voir les sites et cliquez sur les petites lunettes d'astronomie pour avoir tous les détails.

La Lune a rendez-vous avec Jupiter et Saturne

Olivier Las Vergnas, président de l'AFA, explique que les observateurs pourront voir en début de nuit "un fin croissant de Lune, avec une lumière cendrée". Viendront ensuite, "plein sud", "les deux grandes planètes géantes du système solaire, d'un côté Jupiter et de l'autre Saturne". Au milieu, la voie lactée et en bouquet final, des étoiles filantes.