CARTE - Où profiter des Nuits des étoiles 2019 en Lorraine

Lorraine, France

Les 2, 3 et 4 août, soyez tête en l'air : c'est ce que propose et même recommande l'association française d'astronomie. L'AFA organise les 29e Nuits des étoiles, dans toute la France. En tout, plus de 540 manifestations gratuites sur 370 sites. En Lorraine, de la colline de Sion à Florange, du planétarium d'Epinal à Rimling, des associations proposent des soirées, voire des journées d'animations et d'observations.

Pour plus de détails sur chaque animation, cliquez sur le petit téléscope ; pour voir la carte en plein écran, c'est par ici.

Observation du soleil et animations dès 15h samedi

Si le spectacle des astres nocturnes est la signature de l'événement, des associations proposent des animations toute l'après-midi. C'est le cas samedi 3 août à Rimling où l'association Sirius organise dès 15h des séances de planétarium et des mini-conférences sur le thème du soleil, de l'univers ou des trous noirs.

C'est le cas aussi à la Cité des paysages sur la colline de Sion-Vaudémont où la société lorraine d'astronomie, avec le conseil départemental propose ce samedi de 15h à 18h une observation des taches et des éruptions solaires avec des instruments spécialement équipés. La nuit, il y aura des téléscopes et des "montreurs d'étoiles".

Dans les Vosges, à Frapelle, sur le plateau de Charémont, les observations organisées par Astronomie en Déodatie commenceront à 16h samedi.

Année du cinquantenaire du premier pas de l'Homme sur la lune, certaines associations donnent un coup de projecteur sur la mission Apollo 11. C'est le cas de La Grande Ourse en Moselle qui propose plusieurs rendez-vous : le 2 août à Kanfen, le 3 août à Villers-Stoncourt et à Bréhain-la-Ville, à partir de 21h.

Jupiter et Saturne, deux invitées célestes

Le spectacle nocturne commencera autour de 21h30, au coucher du soleil, avec un fin croissant de Lune. Puis Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, se dressera avec ses reflets orangés en direction du sud, environ 19° au-dessus de l’horizon. Elle sera visible toute la première partie de la nuit jusqu'à 2h15. Vous pourrez également admirer les quatre satellites galiléens en orbite autour d'elle : Io, Europe, Ganymède et Callisto.

La deuxième invitée céleste de ces trois Nuits des étoiles sera Saturne, la géante aux anneaux. Vers 22h, elle sera située à environ 13° au-dessus de l’horizon sud-est et atteindra une altitude maximale de 19° vers minuit, en direction du sud. Saturne sera observable une bonne partie de la nuit, avant de se coucher vers 3 heures.