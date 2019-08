CARTE - Où regarder le ciel pour les Nuits des étoiles dans la Marne et les Ardennes ?

Du vendredi 2 au dimanche 4 août se déroule la 29e édition des Nuits des étoiles. L'occasion pour les amateurs de lever les yeux vers le ciel et découvrir les constellations. Jetez un œil sur notre carte interactive pour connaître les sites d'observation dans la Marne et les Ardennes.

Champagne-Ardenne, France

C'est le plus grand rendez-vous estival des amoureux de l’astronomie. Les 29e Nuits des étoiles se déroulent ce week-end dans toute la France. L'occasion pour le grand public de découvrir l’astronomie et les beautés du ciel étoilé.

Quelques 410 manifestions ont lieu dans toute la France. Astronomes amateurs et animateurs bénévoles se tiennent à votre disposition pour vous faire découvrir le ciel, les constellations, les étoiles, à l'aide de lunettes astronomiques et de télescopes.

De la pierre à l'étoile

Thème de la manifestation cette année : "De la pierre à l'étoile". Il y a 50 ans, les astronautes de la mission Apollo ont collecté sur la Lune les premières pierres extraterrestres. Entre 1969 et 1972, ils ont ramené sur terre 380 kg d'échantillons, ainsi que de la poussière. Des échantillons analysés en laboratoire.

De nouveaux échantillons de poussière ont été ramenés dans les années 2000 grâce notamment à la sonde spatiale Stardust. Aujourd'hui, deux sondes spatiales sont en orbites autour de deux astéroïdes, Ryugu et Bénou. Leur mission : prélever quelques grains de poussière et de roches pour comprendre leur composition et leur formation.

Au cours des Nuits des étoiles, vous pourrez donc découvrir les mystères que recèlent ces échantillons extraterrestres. N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis sur l'un des sites d'observation et d'information.

Où regarder les étoiles ce week-end dans la Marne et les Ardennes ?