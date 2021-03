CARTE - Où se faire vacciner en Isère ?

Depuis ce samedi 27 mars, la vaccination est ouverte aux plus de 70 ans. C'est un souhait du président de la République pour accélérer la vaccination alors que la situation épidémique repart à la hausse, notamment en Isère. Trouvez le centre le plus proche de chez vous avec notre carte intéractive.

Emmanuel Macron veut accélérer la campagne de vaccination en France. La situation épidémique se tend dans plusieurs départements. Le Rhône, l'Aube et le Nièvre ont été reconfinés ce jeudi et viennent s'ajouter aux 16 départements déjà concernés. Le ministre de la Santé, l'Isérois Olivier Veran, a annoncé que notre département était sous "surveillance renforcée".

La vaccination est désormais autorisée, dès ce samedi, pour les 70 ans et plus. Deux nouveaux centres ouvrent leurs portes ce dimanche, au CHU de Grenoble et dans les locaux du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins à La Tronche.

CARTE - Se faire vacciner au plus près de chez vous

Un nouveau centre ouvrira prochainement, le 6 avril 2021, au gymnase Saint-Hubert de l'Isle d'Abeau en Nord-Isère. La mairie communiquera très prochainement sur les modalités de prises de rendez-vous par téléphone ou par internet sur la plateforme Doctolib.