CARTE : Où se trouvent les centres de vaccination contre le coronavirus en Bourgogne ?

En plus des établissements d'hébergement pour personnes âgées, la campagne de vaccination contre la Covid-19 se déploie dans les centres de vaccination de Bourgogne. Six centres de vaccination pour les professionnels de santé sont opérationnels ce 7 janvier et d'autres le seront bientôt.

Deux semaines après la première injection administrée à Dijon, au moins neuf centres de vaccination sont maintenant ouverts en Bourgogne-Franche-Comté, dont six centres de vaccination en Bourgogne à partir de ce 7 janvier. Les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités sont prioritaires pour l'instant.

Dans chaque département de la région Bourgogne, que ce soit en Côte-d'Or, dans la Nièvre, la Saône-et-Loire ou l'Yonne, au moins un centre de vaccination fait référence pour ces personnes prioritaires (voir la liste de ces personnes plus bas). "D’autres centres viendront rapidement améliorer le maillage du territoire pour limiter les déplacements" promet l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui précise que "l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté dispose de 55.575 doses de vaccins".

Cette campagne de vaccination a déjà débuté dans les Ehpad de Côte-d'Or et de l'Yonne depuis le début de cette semaine.

Des centres ouverts pour les professionnels

En plus des personnes âgées en établissement et des soignants à risque de forme grave exerçant dans ces établissements, la vaccination est désormais accessible, dès ce 7 janvier, aux "professionnels de santé, ainsi qu’aux aides à domicile et aux sapeurs-pompiers, dès lors qu’ils sont âgés de plus de 50 ans ou présentent des facteurs de risque de forme grave de Covid-19" détaille encore l'ARS Bourgogne-Franche-Comté..

Les centres de vaccination par département

Côte-d'Or

CHU Dijon

Sur RDV au 03 80 66 90 77

Lundi au vendredi : 7h30-19h

Jours fériés et week-end : 10h-16h45

Sur RDV sur http://www.mgrendezvous.fr/

Lundi au Vendredi : 10h-18h



Sur RDV sur https://www.mgrendezvous.fr/cptspaysdor

Samedi 9 janvier : 14h-18h



Nièvre

CH Agglomération de Nevers

Sur RDV au 03 86 93 74 08

Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Saône-et-Loire

Centre de vaccination du CH William Morey

Sur RDV au 03 85 91 01 05

Lundi au Vendredi : 9h-12h / 13h30/17h

Yonne

CH d'Auxerre

Sur RDV au 03 86 48 45 25

Lundi au Vendredi : 14h-18h

Ouvert à partir du 8 janvier.

CARTE - Les centres de vaccination en Bourgogne