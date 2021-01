CARTE - Où se trouvent les centres de vaccination contre le coronavirus en Centre-Val de Loire ?

L'Etat aspire à mettre en place six centres de vaccination Covid par département

Depuis le 7 janvier, les professionnels de santé peuvent se faire vacciner dans les six départements du Centre-Val de Loire. Le processus pour aboutir à six centres de vaccination est en cours précise l'Agence régionale de santé qui exclut à priori de faire vacciner dans des salles des fêtes ou autres grandes salles municipales. L'objectif de six centres par département est attendu d'ici la fin du mois de janvier. Pour le lancement de campagne hors Ephad, il existe au moins un centre de vaccination par département. France Bleu a recensé pour vous les centres de vaccinations ouverts. Ne sont pas comptabilisés dans cette liste les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ni les unité de soins de longue durée (Usld).

CARTE - Les centres de vaccination en Centre-Val de Loire

Les centres de vaccination par département

Par département et par ordre alphabétique, hors établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unité de soins de longue durée (USLD)

Berry

Centre hospitalier d'Issoudun, Avenue Jean Bonnefont, 36100 Issoudun

Centre hospitalier de Châteauroux, 16 Rue Claude Nicolas Ledoux, 36000 Châteauroux

Cher

Centre hospitalier de Bourges, 145 Avenue François Mitterrand, 18000 Bourges

Indre-et-Loire

Centre hospitalier d'Amboise, rue des Ursulines, 37400 Amboise

Centre hospitalier de Chinon, La Route, 37500 Saint-Benoît-la-Forêt

Centre hospitalier de Loches, 1 Rue du Dr Paul Martinais, 37600 Loches

Centre hospitalier Trousseau de Tours, Avenue de la République, 37170 Chambray-lès-Tours

Centre de vaccination publique de Tours, Rue Jehan Fouquet, 37000 Tours

Centre hospitalier Bretonneau de Tours, 2 Boulevard Tonnellé, 37000 Tours

Loiret

Dispensaire de Porte Madeleine à Orléans, 14 Avenue de l'Hôpital, 45100 Orléans

Centre hospitalier d'Orléans, 14 Avenue de l'Hôpital, 45100 Orléans

Centre hospitalier de Montargis, 658 Rue des Bourgoins, 45200 Amilly

Pour les professionnels de santé des autres établissements de santé du Loiret, des centres de vaccination seront mis en place dans les centres hospitaliers de Gien, Pithiviers, Montargis et Beaugency.

Pour les professionnels de santé des cliniques de l’Archette (Olivet) et d’Oréliance (Saran), la vaccination aura lieu dans leurs établissements respectifs.

Loir-et-Cher

Centre hospitalier de Romorantin, 96 Rue des Capucins, 41200 Romorantin-Lanthenay

Centre hospitalier de Vendôme, 98 Rue Poterie, 41106 Vendôme

Centre hospitalier de Blois, Mail Pierre Charlot, 41000 Blois

Eure-et-Loir

Centre hospitalier de Chartres, 4 Rue Claude Bernard, 28630 Le Coudray

Qui est éligible à la vaccination?

La vaccination est ouverte à l’ensemble des personnes volontaires de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités avec risque de forme grave de Covid-19 appartenant aux catégories suivantes :

professionnels de santé, y compris les professionnels libéraux

personnels des établissements de santé et médico-sociaux intervenant auprès des personnes vulnérables

pompiers, ambulanciers, aides à domicile âgés de 50 ans et plus ou porteurs de maladies les exposant à des formes graves de Covid

Les personnes concernées peuvent se faire vacciner dans un des centres de vaccination désormais ouverts, sur prise de rendez-vous.

La campagne de vaccination en Ehpad s'accélére

Pour la région Centre-Val de Loire, la campagne de vaccination a commencé le 28 décembre dans quatre Ehpad d’Indre-et-Loire, suivis de 11 Ehpad situés dans les autres départements de la région. D'ici la fin janvier, tous les établissements de la région (312 Ehpad et 23 Usld en Centre-Val de Loire, accueillant en tout 33.915 résidents) seront progressivement alimentés en vaccins.