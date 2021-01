CARTE - Où sont les centres de vaccination en Drôme et en Ardèche ?

L'organisation des centres de vaccination se précise petit à petit en Drôme et en Ardèche même si le décalage est important entre les annonces du gouvernement et la mise en place sur le terrain. En parallèle de la vaccination dans les Ehpad, ces centres doivent accueillir les personnes prioritaires : professionnels de santé, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans et/ou à risque. A partir du 18 janvier, ils accueilleront les plus de 75 ans. Etat des lieux.

Première étape : un centre dans chaque département

Un centre de vaccination est en fonctionnement dans chaque département, depuis le mercredi 6 janvier en Ardèche, depuis le jeudi 7 janvier dans la Drôme.

Ardèche : au centre hospitalier de Privas . Sur rendez-vous par téléphone au 04.75.20.21.80

. Sur rendez-vous par téléphone au 04.75.20.21.80 Drôme : au centre hospitalier de Valence. Sur rendez-vous sur le site de l'hôpital et au téléphone au 04.75.75.77.00 (à partir du lundi 11 janvier)

Deuxième étape : trois centres par département

Deux autres centres sont censés être mis en place dans chaque département à partir du 11 janvier. L'Ardèche est plus en avance que la Drôme.

Ardèche : à partir du mardi 12 janvier, au centre hospitalier d'Aubenas (prise de rendez-vous au 04.75.35.62.22 et par mail vaccin@ch-ardeche-meridionale.fr) et au centre hospitalier d'Annonay

Drôme : au plus tard le 18 janvier, les Cordeliers à Romans-sur-Isère et le Palais des Congrès de Montélimar

Six centres de vaccination prévus à terme

Trois autres centres doivent venir compléter le dispositif pour couvrir aussi les zones rurales. Où seront-ils ? Rien de concret pour l'instant.

En Ardèche, la préfecture et l'Agence régionale de santé évoquent la possibilité d'utiliser des gymnases ou des maisons de santé, le président du département propose de mettre à disposition un ou plusieurs bibliobus pour assurer une vaccination itinérante au plus près de la population. En Ardèche, l'ARS estime que le dispositif devrait être opérationnel au plus tard 25 janvier.

Dans la Drôme, le préfet évoque l'idée d'ouvrir un centre à Die et un autre dans les Baronnies. Mais rien n'est calé à ce stade. Aucune date n'est avancée.