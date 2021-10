CARTE : plusieurs campagnes de dépistage covid avec la hausse du nombre de cas en Vendée et Loire-Atlantique

Des campagnes de dépistage commencent ce jeudi pour lutter contre la reprise épidémique en Vendée et en Loire-Atlantique. Le taux d'incidence a explosé en seulement une semaine, en Vendée il est passé de 53 à 85 cas pour 100.000 habitants, bien au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50. En Loire-Atlantique l'épidémie de covid-19 reprend aussi du terrain. Le taux d'incidence vient d'atteindre 70.

Tout cela seulement une semaine après une décision du préfet rendant obligatoire le port du masque dans les lieux avec pass sanitaire pour 26 communes du département. L'agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) annonce plusieurs campagnes de dépistage dans différentes villes pour essayer de contenir ce début de reprise épidémique.

Toute la liste des villes concernée par ces dépistages est mise en ligne sur le site de l'ARS Pays de la Loire. Une carte (ci-dessus) vous permet de voir si votre ville fait partie du dispositif, et si tel est le cas où et quand s'organiseront ces dépistages. Ce jeudi ce sera à Machecoul, Saint-André-des-Eaux, Bouaye et Rougé. Le vendredi 29 octobre à Saint-Père-en-Retz, Montoir-de-Bretagne et au Poiré-sur-Vie. Pour la semaine suivante le mardi 2 novembre à Héric. Le mercredi 3 octobre à Saint-Hilaire-des-Loges et à Rocheservière puis le jeudi 4 novembre à Sautron et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Enfin le vendredi 5 novembre à Sainte-Pazanne, Châteaubriant et Sallertaine.