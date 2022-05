CARTE - Pollens : le risque d'allergie à son niveau maximal dans 90 départements

Eternuements, nez qui coule, toux, yeux qui grattent, larmoiements, crises d'asthme... nombreux sont les allergiques qui souffrent en ce moment. Et pour cause, le risque d’allergie aux pollens, en ce moment aux graminées, est élevé dans quasiment tous les départements français, selon les dernières données du réseau national de surveillance aérobiologique, dans son point du 20 mai.

Seuls les départements des Landes, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Eure, Somme et l'Aisne sont en risque "moyen".

Les conditions météo n'aident pas

Le risque élevée le "restera encore plusieurs semaines avec des conditions météorologiques très favorables à l’émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air" explique le RNSA. Concrètement, le temps ensoleillé et les températures estivales favorisent le développement des pollens et leur dispersion.

Parmi les graminées, on retrouve les céréales, dont le blé, l'orge, le maïs, le seigle... mais aussi de nombreuses espèces d'ornement dans nos jardins, comme les cannes de Provence, les Miscanthus, Panicum et Spartina. Leurs pollens devraient être présents jusqu'à fin juillet, prédit le RNSA. Pendant cette période, les épisodes de pollution atmosphérique pourront exacerber les symptômes. "Seules les averses de pluie pourront apporter un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol mais elles favoriseront aussi la croissance des graminées qui libèreront davantage de pollens dès que le soleil fera son retour", ajoute le RNSA dans son communiqué de début mai.

Les autres pollens allergisants du moment

"Le risque d'allergie ne dépassera pas le niveau moyen pour les pollens de chêne qui sont moins allergisants que les graminées et arrivent en fin de floraison, indique le RNSA. Autour de la Méditerranée, attention aux pollens de pariétaires (de la famille des Urticacées) et d'olivier qui sont de plus en plus présents et pourront gêner les allergiques. Le risque d'allergie sera faible pour les autres herbacées en floraison un peu partout en France à savoir les pollens de plantain, d'oseille et d'ortie (de la famille des Urticacées)."

Que faire pour atténuer les symptômes ?

Le RNSA conseille aux allergiques de suivre leurs traitements médicamenteux s'ils en ont, de rincer leurs cheveux le soir, d'aérer au moins 10 min par jour avant le lever et après le coucher du soleil, d'éviter de faire sécher le linge à l’extérieur, de garder les vitres des voitures fermées pour éviter que les pollens ne rentrent dans l’habitacle, d'éviter les activités sportives à l’extérieur.