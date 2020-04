CARTE - Pollens : le risque allergique très élevé sur la majeure partie du pays

Le risque allergique est très élevé sur la grande majorité du pays, en ces temps de confinement. Les pollens de bouleaux sont très présents sur une très large partie nord du pays. Les pollens de graminées et de chêne sont de plus en plus présents alors que les pollens de platanes arrivent.

Les pollens sont de plus en plus présents sur le pays.

Si vous avez un jardin ou que vous devez sortir régulièrement en ces temps de confinement, vous avez peut-être commencé à avoir le nez qui gratte et les yeux qui piquent. Le risque allergique est en effet très élevé sur la majeure partie du pays, en raison des pollens de bouleaux, alors que les température sont au beau fixe et le soleil bien présent. C'est ce que montre la carte publiée par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) ce vendredi 17 avril.

La carte du risque allergique ce vendredi. © Visactu - Visactu

Les pollens de bouleaux envahissent la majorité du pays

Les départements au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble voient donc le risque allergique être très élevé sur leur territoire. Les départements de la Gironde et de la Dordogne sont eux concernés par un risque allergique élevé, toujours du fait des pollens de bouleaux.

Les pollens de graminées et de chênes de plus en plus présents

Selon le RNSA, les pollens de graminées et de chênes montent en puissance et touchent maintenant l’ensemble du pays avec un risque d’allergie moyen dans l’ouest et le sud et faible ailleurs.

Les pollens de platanes arrivent

Les pollens de platanes sont aussi présents sur toute la France, avec un risque d’allergie de niveau faible à moyen.

À noter qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreux sites de mesures des pollens et moisissures sont à l'arrêt en France. Cette carte est une estimation basée sur les données des sites qui fonctionnent, les observations phénologiques, les retours cliniques des médecins sentinelles et des prévisions météorologiques.