CARTE - Pollens : un risque très élevé d’allergie sur la quasi-totalité de la France

Le risque allergique dû aux pollens est actuellement élevé à très élevé sur une grande partie du pays, selon la carte publiée par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) le 29 mai 2020.

La carte de France du risque allergique, le 29 mai 2020. © Visactu

Les pollens de graminées en cause

Ce risque élevé est surtout dû aux pollens de graminées, présents dans la quasi-totalité du pays. La chaleur et l’ensoleillement "favorisent la dissémination des fortes concentrations" de ces pollens dans l’air précise le RNSA. Les pollens d’olivier et de pariétaire (urticacées) ont aussi fait leur apparition dans le Sud-Est et les pollens d'oseille, de plantain et d’urticacées sont présents en quantité faible à modérée sur tout le territoire.

En revanche, les pollens de chênes ont quasiment disparu de la circulation sauf autour de la Méditerranée où le risque d’allergie pourra encore atteindre le niveau moyen dans certains endroits dans les prochains jours.