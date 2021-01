CARTE - Reconfinement, déconfinement, couvre-feu : les mesures en vigueur en Europe

L'Allemagne va prolonger et renforcer son confinement partiel jusqu'au 31 janvier a annoncé la chancelière Angela Merkel ce mardi dans l'espoir d'endiguer l'épidémie de Covid-19. L'apparition d'un nouveau variant très contagieux inquiète les pays Européens, nombreux à appliquer des restrictions.

Après le Royaume-Uni lundi, l'Allemagne annonce ce mardi le prolongement et le renforcement des restrictions jusqu'au 31 janvier, afin de limiter la propagation du Covid-19. La plupart des magasins non alimentaires, les bars, restaurants, équipements culturels, de loisirs et les écoles vont rester fermés. "Nous devons réduire encore nos contacts sociaux afin de combattre" la pandémie, a déclaré la chancelière Angela Merkel lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec les 16 présidents de régions.

L'apparition d'un nouveau variant, plus contagieux que le virus classique, qui s'est répandu dans toute l'Europe inquiète également les autorités françaises a confirmé Olivier Véran mardi matin. "À ce stade, nous avons une dizaine de cas suspectés ou avérés de variant anglais" a précisé le ministre de la Santé assurant que les autorités déploient "des moyens logistiques et diagnostiques très importants".

Vers un troisième confinement en France ?

Le gouvernement souhaite "éviter un reconfinement total" avec une "fermeture des commerces" a ajouté le ministre de la Santé se refusant toutefois à infirmer l'hypothèse d'un troisième confinement. "Si je vous disais : 'Nous ne reconfinerons pas', c'est que je m'inclurais de fait dans la catégorie des prédictologues, dont vous savez que je ne fais pas partie", a-t-il déclaré.

Depuis le 2 janvier, le couvre-feu est avancé à 18 heures dans 15 départements. Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu mercredi matin et le Premier ministre doit faire le point sur la situation, jeudi, devant la presse. Mais il est déjà acquis que les bars et restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. La réouverture des remontées mécaniques prévue le 7 janvier pourrait aussi être reportée selon le syndicat professionnel Domaines Skiables de France qui milite pour des réouvertures département par département, en fonction de la situation épidémique.