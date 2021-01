CARTE - Vaccination dans l'Yonne toutes les informations pratiques

A partir de lundi la campagne de vaccination contre le coronavirus s'ouvre aux plus de 75 ans et aux personnes susceptibles de déclarer des formes graves. Qui peut se faire vacciner ? Ou et comment prendre rendez-vous ?

A Tonnerre c'est une partie non utilisée de l'hôpital qui a été remise en service pour accueillir le centre de vaccination contre le coronavirus.

A partir de ce lundi 18 janvier la vaccination s'ouvre au grand public en France et chez nous dans l'Yonne. Alors êtes vous concernés ? Où vous faire vacciner ? Comment prendrez rendez-vous. On vous explique comment se déroule cette vague de vaccination dans notre département.

Qui peut se faire vacciner à partir de ce lundi ?

Elle concerne les personnes de plus de 75 ans, mais aussi les personnes considérées comme à "risque de formes graves" ( si vous êtes actuellement sous un traitement de chimiothérapie, sous dialyse, si vous avez été récemment greffés ou si vous souffrez de trisomie 21 ).

La vaccination concerne également ( comme depuis quelques semaines ) les résidents en ehpads, mais aussi les personnes de plus de 50 ans lorsqu'elles sont soignants, pompiers ou aides à domicile.

De quels moyens dispose l'Yonne ?

L'Agence Régionale de Santé a fait ses compte, concernant notre département 2000 doses de vaccin sont disponibles chaque semaine, et ce, jusqu'au 14 février. Du côté des seringues elles sont livrées avec mais certaines ne sont pas conformes, mais heureusement des stocks tampons vont permettre d'assurer la vaccination sans problème pour l'instant.

Du côté des moyens humains, les centres de vaccination peuvent compter sur les médecins et infirmières des hôpitaux, ceux exerçant en libéral et même quelques retraités de ces professions. Pour l'instant, là encore, le compte y est, il y aura bien un médecin et une infirmière pour chaque rendez-vous assure l'ARS.

Une première vague jusqu'au 14 février

Cette première vague de vaccination se déroule pour l'instant jusqu'au 14 février dans l'Yonne, c'est ce que permettent les moyens dont dispose actuellement l'Yonne. Les rendez-vous sont déjà presque complets car vous prenez rendez-vous à la fois pour la première et la deuxième injection du vaccin.

L'Agence Régionale de Santé invite à la plus grande prudence et au civisme, si vous voulez vous faire vacciner mais qu'il n'y a plus de créneau pour la première injection, cela ne sert à rien de s'inscrire sous un autre prétexte ( deuxième injection, personnel soignant ou personne à risque ), car lors du rendez-vous l'injection vous sera refusée. De nouveaux créneaux seront disponibles dès que de nouvelles de vaccin seront livrées assure l'ARS.

Où prendre rendez-vous dans l'Yonne :

Au total l'Yonne dispose de six centres de vaccination, dont celui de Toucy qui ouvrira ses portes ce mardi. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou bien sur internet en cliquant ici