CARTES - Déserts médicaux : les médecins généralistes en Normandie, département par département

La Normandie est-elle un désert médical concernant les médecins généralistes ? Avez-vous un médecin généraliste près de chez vous ? Quels sont vos délais d'attente pour obtenir un rendez-vous médical ?

Au 1er janvier 2022 en Normandie, on comptait 9.687 médecins (généralistes et spécialistes) dans la région dont 2.596 généralistes libéraux exclusifs, selon les chiffres communiqués par la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES)*.

A noter qu'en dix ans, seul le département du Calvados a "gagné" des généralistes depuis 2012. Les quatre autres départements normands en ont perdu.

► Ci-dessous le nombre par département en 2022 de médecins libéraux exclusifs, non mixtes, c'est-à-dire qui travaillent uniquement à leur cabinet. Entre parenthèses, le nombre de médecins par rapport à 2012.

Seine-Maritime : 1.074 généralistes actuellement (-125 médecins par rapport à 2012)

Calvados : 685 généralistes actuellement (+23 médecins par rapport à 2012)

Eure : 345 généralistes actuellement (-85 médecins par rapport à 2012)

Manche : 334 généralistes actuellement (-106 médecins par rapport à 2012)

Orne : 158 généralistes actuellement (-54 médecins par rapport à 2012)

La Normandie parmi les régions les moins bien loties en densité médicale

Avec en moyenne 73,44 médecins généralistes libéraux pour 100.000 habitants, la Normandie est la 3e région de France métropolitaine la moins bien dotée en termes de densité, derrière le Centre-Val de Loire et l'Ile de France, selon les chiffres recensés par la DREES *.

Dans le détail, deux départements normands sont au-dessus de la moyenne nationale (84,34) : le Calvados (98,53) et la Seine-Maritime (85,63). En revanche, la Manche (67,79), l'Eure (57,92) et l'Orne (57,32) sont en deçà.

► Cliquez sur les départements pour connaître le nombre de médecins pour 100.000 habitants (plus la couleur est foncée, plus il y a de médecins généralistes près de chez vous)

Dans le détail, plusieurs zones sont désertées par les généralistes en Normandie, selon une carte publiée en exclusivité par France Bleu de l'association des maires ruraux de France (AMRF) le 30 septembre 2022 :

Dans le Calvados au cœur du Pays d'Auge, il existe une ligne entre Saint-Pierre-en-Auge et Orbec en passant par Livarot où l'on compte moins de 0,5 médecin généraliste pour 1.000 habitants.

au cœur du Pays d'Auge, il existe une ligne entre Saint-Pierre-en-Auge et Orbec en passant par Livarot où l'on compte moins de 0,5 médecin généraliste pour 1.000 habitants. Dans l'Orne , à Vimoutiers, on trouve moins d'un médecin généraliste pour 2.000 habitants.

, à Vimoutiers, on trouve moins d'un médecin généraliste pour 2.000 habitants. Dans le centre Manche, autour de Brécey et Sourdeval, on compte un médecin généraliste pour 5.000 habitants.

► Plus la zone est de couleur foncée, plus le nombre de médecins est insuffisant. Les chiffres correspondent au nombre de médecins nécessaires pour parvenir à la moyenne nationale.

Densité de médecins généralistes libéraux par bassin de vie en 2022 et estimation du nombre de médecins nécessaires pour parvenir à la moyenne nationale - Association des maires ruraux de France

Autre indicateur : l'Accessibilité Potentielle Localisée (APL). Fourni par la DREES , cet indicateur est calculé au niveau de la commune : il indique pour les médecins généralistes le volume de soins accessible pour les habitants de cette commune, compte tenu de l'offre disponible et de la demande au sein de la commune et dans les communes environnantes.

► Consultez la carte en ligne de l'APL en cliquant ici

Plus de la moitié des Normands vivent dans une zone où il faut attirer les médecins

Autre moyen de savoir si vous vivez dans un territoire plus ou moins bien doté : le zonage des médecins libéraux. Afin de favoriser leur installation dans les zones sous-denses, l'Agence Régionale de Santé (ARS) ** repère les territoires fragilisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins.

Et ensuite, l'ARS renforce les moyens dédiés aux médecins avec des aides à l’installation, des aides au maintien, des aides fiscales... Depuis 2017, en Normandie, 699 médecins ont bénéficié d’aides à l’installation et au maintien.

En 2021 , 55,5% des Normands vivaient dans une zone éligible aux aides (+12,8 points par rapport à 2019) :

Orne : 96,7 % du territoire est éligible aux aides

L'infographie ci-dessous fournie par l'ARS ** montre quatre types de zones qui identifient les territoires sur lesquels les médecins libéraux peuvent bénéficier de ces aides financières.

► Plus la zone est de couleur foncée, plus elle bénéficie d'aides financières pour attirer des médecins où l'accès aux soins est difficile. En gris, la zone n'a pas besoin de bénéficier d'aides.

Le zonage des médecins de 2021 en Normandie - ARS

Deux départements normands avec une moyenne d'âge "jeune"

L'âge moyen des médecins généralistes est également une indication pour l'avenir à moyen voire court terme. En effet, les généralistes qui partent à la retraite ont souvent du mal à être "remplacés" dans les zones sous-denses.

En Normandie, le Calvados (47,9 ans) et la Seine-Maritime (50,1 ans) sont les deux seuls départements où la moyenne d'âge est "jeune" se situe en-dessous du niveau national (50,9 ans).

Calvados : 47,9

Seine-Maritime : 50,1

Manche : 51,5

Eure : 51,8

Orne : 55,6

Six jours pour un RDV chez un médecin généraliste, plusieurs semaines chez un spécialiste

Le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un médecin est un autre critère important pour définir un désert médical. Plus le temps est long entre la prise de contact et le RDV, plus cela signifie qu'il n'y a pas assez de médecins pour le nombre de patients.

Concernant les médecins généralistes, un rendez-vous "non urgent" est obtenu dans un délai de 6 jours en moyenne, selon l’enquête sur les délais d’attente en matière d’accès aux soins réalisée par la DREES ***. Une fois sur deux, on arrive à obtenir un RDV dans les deux jours. Contacté par France Bleu, l'Ordre des Médecins ne possède pas de données par départements.

A titre de comparaison, les délais d'attente chez les médecins spécialisés sont beaucoup plus longs et varient selon les domaines.

Pour un RDV chez un dermatologue, il faut compter en moyenne 61 jours en moyenne ; chez un cardiologue 50 jours ; chez un rhumatologue 45 jours ; chez un gynécologue 44 jours ; chez un chirurgien-dentiste 28 jours ; chez un pédiatre 22 jours ; et 21 jours chez un radiologue, toujours selon l’enquête de la DREES .

Pour les ophtalmologistes en Normandie, il faut compter 46 jours d'attente pour obtenir un RDV "non urgent" dans la région : c'est mieux que la moyenne nationale (52 jours), selon les données fournies par le syndicat national des ophtalmologistes de France****. En 2019, il fallait compter plus de quatre mois (135 jours) pour avoir ce type de RDV dans la région.

Pour un RDV "urgent" chez un ophtalmologiste, il faut compter un seul jour en Normandie contre 27 en 2019.

Dermatologue : 61 jours d'attente en moyenne

: 61 jours d'attente en moyenne Cardiologue : 50 jours d'attente en moyenne

: 50 jours d'attente en moyenne Ophtalmologiste : 46 jours d'attente en moyenne (selon le SNOF)

: 46 jours d'attente en moyenne (selon le SNOF) Rhumatologue : 45 jours d'attente en moyenne

: 45 jours d'attente en moyenne Gynécologue : 44 jours d'attente en moyenne

: 44 jours d'attente en moyenne Chirurgien-dentiste : 28 jours d'attente en moyenne

: 28 jours d'attente en moyenne Pédiatre : 22 jours d'attente en moyenne

: 22 jours d'attente en moyenne Radiologue : 21 jours d'attente en moyenne

: 21 jours d'attente en moyenne Médecin généraliste : 6 jours d'attente en moyenne

► Cliquez sur les régions pour connaître le délai pour un RDV chez un ophtalmologiste (plus la couleur est foncée, plus le temps d'attente est long)

Sources et méthodologies des infographies

* Source : ASIP-Santé RPPS . Traitement des données par la DREES au 1er janvier 2022 prenant uniquement en compte les médecins généralistes libéraux exclusifs (non mixtes, c'est-à-dire qui n'exercent pas ailleurs).

** Source : ARS . En 2021, le zonage définit 4 types de zones qui identifient les territoires sur lesquels les médecins libéraux peuvent bénéficier d’aides financières : zones d’intervention prioritaire ; zones d’action complémentaires éligibles au fond d’intervention régional ; zones d’action complémentaire ; zones hors vivier.

*** Source : DREES . Enquête sur les délais d’attente en matière d’accès aux soins réalisée en 2018 auprès de 40.000 personnes.

**** Source : syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) . Enquête réalisée en septembre 2022, en France métropolitaine, pour la quatrième année consécutive par l’institut CSA Research, auprès d’un échantillon représentatif de 2610 médecins ophtalmologistes pour l’enquête téléphonique et de 2029 pages de RDV en ligne nominatives.