Cas de coronavirus dans une école d'Orléans : la maternelle reste fermée, l'élémentaire rouvre lundi

L'école maternelle Henri-Poincaré va rester fermée et ne rouvrira que le 19 mars. L'agence régionale de santé a pris cette décision ce vendredi, après qu'une ATSEM travaillant en maternelle ait contracté le coronavirus (sans signes de gravité). Il s'agit d'une mesure préventive.

Les 111 élèves de maternelle de l'école publique Henri-Poincaré à Orléans, quartier de la Source, devront rester chez eux toute la semaine prochaine. Décision de l'agence régionale de santé (ARS) ce vendredi, suite au cas de coronavirus avéré chez une ATSEM, une agent municipale travaillant dans cette maternelle (son état de santé n'inspire aucune inquiétude).

La maternelle reste fermée, pas l’élémentaire

Il s'agit d'une mesure préventive pour éviter que des enfants, qui peuvent éventuellement être porteurs du virus sans symptômes, ne le transmettent à leur entourage. Conséquence de cette mesure dite de quatorzaine : la maternelle Henri-Poincaré d'Orléans ne rouvrira que le jeudi 19 mars.

L'école élémentaire Henri-Poincaré, en revanche, rouvrira dès lundi matin (à 7h30 pour le périscolaire et 8h30 pour les cours). "Les élèves de _l’école élémentaire_, qui n’ont pas fréquenté l’accueil périscolaire et qui ne sont donc pas entrés en contact direct avec l’agent concerné ne sont pas concernés par la mesure de quatorzaine", explique en effet l'ARS dans un communiqué publié tard vendredi soir.

Seuls une dizaine d'enfants de l'élémentaire qui ont fréquenté l'accueil périscolaire où travaille l'ATSEM atteinte par le coronavirus, devront rester à leur domicile, jusqu'au 19 mars.

Affiches devant l'école Henri-Poincaré à Orléans, le 6 mars 2020 © Radio France - A. Denéchère

L'ensemble du groupe scolaire Henri-Poincaré est resté fermé ce jeudi et vendredi, après la découverte de ce cas de coronavirus mercredi. Les 263 élèves sont donc restés chez eux pendant ces deux jours.

Les élèves reçus à l'école pour un examen

Et ce vendredi, tous les élèves de maternelle, ainsi que ceux de l’élémentaire qui étaient entrés en contact avec l'agent de la Ville atteinte par le coronavirus, avec leurs parents, ont été reçus au sein du groupe scolaire Poincaré "pour un examen individuel et un échange d'informations". Selon nos informations, un représentan de l'ARS et un médecin du CHRO étaient présents.

Les personnels travaillant dans cette école maternelle ont également été conviés ce vendredi. Une désinfection complète de l'école a également été effectuée par les services de la Ville d'Orléans.