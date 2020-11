Covid-19 à l'Ehpad de Plouescat : "Pas de cas graves pour l'instant" explique le directeur

Le directeur de l'Ehpad La Fondation de Plouescat dans le Nord-Finistère est confronté à un cluster depuis le début du mois. Neuf salariés et quatre résidents ont été testés positifs au coronavirus et isolés. Il n'y a pas de cas graves au sein de la structure qui a dû s'adapter.

Un foyer épidémique au sein d'un Ehpad, c'est le scénario redouté par tous les responsables des structures d'accueil de personnes âgées et fragiles. C'est la situation que connaît l'Ehpad La Fondation de Plouescat dans le nord-Finistère depuis le début du mois.

Neuf salariés et quatre résidents ont été testés positifs à la Covid-19, après une campagne massive de dépistage sur les 185 salariés et les 195 résidents.

La Fondation, Ehpad de Plouescat, est l'un des 34 clusters recensés en Bretagne - Carte illustration

Résidents isolés dans leur chambre

"On a eu des personnes avec des syptômes donc on a réalisé des premiers tests et une campagne massive a été décidée en lien avec la cellule hygiène avec le CHU de Brest" explique Olivier Feinte, le directeur de l'Ehpad.

Les personnels positifs sont en arrêt de travail et les résidents à l'isolement. Heureusement aucun cas grave n'est signalé pour l'instant. Mais la situation reste compliquée : "C'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne, qui est inattendu et qu'on doit gérer."

Des tablettes pour maintenir le lien

Olivier Feinte explique que les visites sont suspendues et les résidents isolés dans leur chambre depuis la semaine dernière. Et qu'il faut rester très prudent : "Même si la situation se stabilise, il faut rester prudent, on n'a pas de date de retour à la normale prévue."

En attendant, un accompagnement individuel a été mis en place avec les résidents et les familles : "On a mis en place des moyens de communication avec des tablettes et il reste évidemment le téléphone. Effectivement c'est un manque, d'autant que c'est le deuxième confinement de l'année donc pour certains c'est très difficile. La présence des familles manque et on espère pouvoir rouvrir les visites rapidement."