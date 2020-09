Cas de Covid-19 dans les écoles : dix classes fermées dans le Territoire de Belfort, 215 élèves concernés

La Préfecture du Territoire de Belfort communique ce vendredi soir sur le nombre de classes touchées par des cas de Covid-19 dans le département. Les communes de Belfort, Valdoie, Danjoutin et Phaffans sont concernées.

14 cas positifs ont été détectés dans plusieurs établissements scolaires du département : 7 cas concernent des élèves et 7 cas touchent des personnels, annonce ce vendredi soir la Préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. "Le Préfet Jean-Marie Girier a décidé de procéder à la fermeture par arrêté préfectoral de 10 classes jusqu'à nouvel ordre", est-il précisé. Le temps de l'isolement, les 215 élèves concernés pourront bénéficier de la continuité des apprentissages avec un dispositif de classe à la maison. Voici la liste des établissements concernés.

Belfort : 3 écoles et un collège

École primaire Louis Pergaud – fermeture d'une classe de CM2

– fermeture d'une classe de CM2 École primaire Pierre Dreyfus Schmidt – fermeture d'une classe de CE1

– fermeture d'une classe de CE1 École primaire Hubert Metzger – fermeture d'une classe de CE2

– fermeture d'une classe de CE2 Collège Notre-Dame – fermeture d'une classe de 5ème

Valdoie : 2 écoles

École maternelle Victor Frahier – fermeture de trois classes (une de moyenne section/grande section et deux de grande section)

– fermeture de trois classes (une de moyenne section/grande section et deux de grande section) École primaire Kieffel Chenier – fermeture d'une classe de CM2

Danjoutin : 1 école

École maternelle Saint-Exupéry – fermeture d'une classe de moyenne section

Phaffans : 1 école

École maternelle - fermeture d'une classe de petite section

.

Tous les cas contacts des élèves, des personnels scolaires et périscolaires ont été identifiés et prévenus par l'Agence régionale de santé, en lien avec la médecine scolaire. Ces personnes doivent se faire tester et rester à l'isolement.

Aucun courrier n'est envoyé si votre enfant n'est pas considéré comme "cas contact", après investigation de l'Agence régionale de santé, en lien avec le médecin scolaire et le chef d'établissement. Seuls les "cas contacts" reçoivent un courrier.

Il est demandé à toutes les familles de respecter strictement les règles d’isolement ainsi que les gestes barrière et de surveiller l'apparition éventuelle de symptômes tels que fièvre, toux et maux de gorge.

"Les assurés ou non assurés peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, d'un test PCR intégralement pris en charge par l'Assurance maladie en prenant rendez-vous auprès des laboratoires de biologie médicale mobilisés pour assurer les dépistages Covid-19", rappelle la Préfecture.

Les coordonnées et contacts des sites de prélèvements du Territoire de Belfort sont à retrouver dans ce fichier sur le site internet de l'Agence Régionale de Santé.