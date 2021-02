Cas de variant britannique du Covid-19 : un collège fermé pour une semaine dans le Loiret

Le collège Léon Delagrange, à Neuville-aux-Bois, dans le Loiret, est fermé du 10 au 17 février 2021, indique la direction académique des services de l'éducation nationale dans le Loiret. Deux cas de variant britannique du Covid-19 ont été enregistrés dans cet établissement.

Risque élevé de contamination

Il s'agit de deux élèves, l'un en classe Ulis (unité localisée d'inclusion scolaire), positif depuis le week-end dernier avec une forte suspicion de variant britannique, et l'autre en Segpa (Section d'enseignement général et professionnel adapté) : or, ces élèves sont amenés à intégrer très régulièrement d'autres classes du collège, et donc à "se brasser avec d'autres élèves", indique l'éducation nationale, qui ajoute qu'en plus, un des élèves positif au Covid-19 a plusieurs frères et sœurs dans l'établissement.

"On pense donc qu'il y a une circulation active du virus dans ce collège, d'où cette décision de suspendre les cours pour une semaine", explique Philippe Ballé, DASEN du Loiret, "la décision est prise sur recommandation de l'agence régionale de santé, on applique le principe de précaution". Rappelons que le variant britannique est réputé être plus contagieux que la forme classique du Covid-19.

Philippe Ballé explique que la continuité pédagogique sera assuré pour les 620 élèves du collège de Neuville-aux-Bois, avec un enseignement à distance.