Cas négatifs, forte participation : à Charleville-Mézières, test réussi pour le dépistage salivaire à l'école

917 enfants testés, 77% de participation, 0 cas positif : test réussi pour la campagne de dépistage salivaire dans cinq écoles de Charleville-Mézières. Plus supportable et plus suivie qu'une campagne classique, le dépistage salivaire reviendra à la rentrée dans toutes les écoles de la ville.