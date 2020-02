Cas suspect de coronavirus au CHU de Caen : pas de confirmation de l'ARS

Ce dimanche après-midi, une alerte aurait été déclenchée pour un cas suspect de coronavirus au CHU de Caen. Selon un témoignage, publié sur les réseaux sociaux, par nos confrères de Liberté, il s'agirait d'une personne qui viendrait d'Italie, arrivée en ambulance.

Toujours selon ce témoignage, le patient n’était pas sur un brancard, il marchait. Les personnes autour portaient des masques et des combinaisons. Les visiteurs et patients, à proximité des urgences, auraient alors été confinés dans les chambres, le temps d'admettre ce cas suspect et de faire des analyses qui seraient parties à Paris.

Pas de communication

Pour l'heure, l'Agence Régionale de Santé refuse de confirmer, ou d'infirmer, ces informations. Car le ministère de la Santé ne communique que sur les cas avérés. Fin janvier, une personne avait été admise au CHU de Caen pour suspicion de coronavirus. Les analyses s'étaient révélées négatives.

Ce centre hospitalier fait partie des établissements habilités à accueillir des patients porteurs du coronavirus. Des mesures d'isolement ont été mises en place.

"Les patients sont installés dans une chambre individuelle, avec un renouvellement d’air. Et les soignants qui interviennent sont équipés de masques, de blouses et de gants spécifiques", comme l'a expliqué Renaud Verdon, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Caen, sur notre antenne en janvier.